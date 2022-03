Boren naar aardgas in Noordzee weer aantrekkelijker door hoge gasprijzen

Gas kostte jarenlang minder dan 20 euro per megawattuur. Vandaag is de prijs meer dan tien keer zoveel: 212 euro. Er zit nog zo'n 80 miljard kubieke meter onder het Nederlandse deel van de Noordzee. Nederland gebruikt jaarlijks zo'n 40 miljard, dus het is goed voor zo'n twee jaar Nederlandse gasconsumptie. Er wordt nu jaarlijks zo'n 9 miljard kuub uit Nederlandse Noordzeevelden opgepompt, maar dat wordt jaar na jaar minder omdat bestaande velden uitgeput zijn en er weinig nieuwe worden ontwikkeld.

"Er wordt nog steeds gas ontdekt", zegt René Peters van TNO. "Het wordt wel steeds ingewikkelder, in dieper water verder uit kust, waar het lastiger is een platform neer te zetten. Maar bij de huidige gasprijzen is het natuurlijk best rendabel." Er zijn volgens hem ook gasvelden die al ontdekt zijn, maar nog wachten op een winningsvergunning. "De verwachting is dat we de Noordzeewinning niet heel veel kunnen laten toenemen, maar wel dat we de afname kunnen uitstellen door nieuwe velden aan te boren."

Minder uit Groningen

Bijkomend voordeel van winning uit de Noordzee is dat we dan minder snel naar Groningen hoeven te kijken als de nood aan de man is. "Groningen, daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan", zegt Peters. "Als je meer gas uit de Noordzee haalt, hoef je minder uit Groningen te halen. Maar met de hoeveelheden uit de Noordzee, zo'n 10 miljard kuub, kun je niet veel meer dan een kwart van de binnenlandse gasvraag afdekken." In het Groningse gasveld zit nog meer dan 450 miljard kuub, maar winning daarvan ligt zeer gevoelig vanwege het aardbevingsgevaar.

Greenpeace ziet weinig in nieuwe gasboringen in de Noordzee. "Het is niet nodig en ook niet verstandig", zegt Faiza Oulahsen. "Het duurt zeker een jaar of twee voordat je daadwerkelijk gas kunt winnen en gebruiken en dat komt gewoon veel te laat. Als je kijkt naar die termijn, dan kun je net zo goed inzetten op energiebesparende maatregelen. Dat is goed voor het klimaat en de portemonnee en dan ben je ook nog eens echt onafhankelijk van Russisch gas."