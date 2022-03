Mannen veroordeeld voor voortzetten verboden pedofielenvereniging Martijn

De rechtbank heeft twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Martijn veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden. Het duo zette jarenlang de pedoclub voort, terwijl de Hoge Raad die in 2014 had verboden, meldt RTV Oost.

Volgens de rechters hebben Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo met het opzetten van meerdere websites, een videokanaal en een mailinglijst een "platform gecreëerd waarin seksueel contact tussen volwassenen en kinderen werd verheerlijkt en de schadelijke gevolgen ervan werden gebagatelliseerd". In feite was dat volgens de rechtbank exact hetzelfde als wat de verboden pedoclub deed.

U. krijgt de hoogste straf, omdat hij een prominentere rol vervulde. Het Openbaar Ministerie had tegen beide mannen een jaar cel geëist.

De twee veroordeelden waren vorige maand niet aanwezig tijdens de rechtszaak. Marthijn U. heeft zijn woning in Hengelo verkocht en verblijft nu vermoedelijk in Mexico, meldt de regionale omroep. Ook Nelson M. woont daar, hij heeft in Mexico politiek asiel aangevraagd.

De zaak tegen de derde verdachte loopt nog.