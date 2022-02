Verdachte verboden pedoclub zit in Mexico, zegt zijn advocaat

Nelson M., die vandaag voor de rechter moest komen omdat hij de verboden pedofielenvereniging Martijn zou hebben voortgezet, zit in Mexico. De man uit Lelystad heeft daar volgens zijn advocaat Theo Hiddema politiek asiel aangevraagd. Ook twee andere verdachten in deze zaak, uit Hengelo, zijn er niet.

Voor de rechtbank in Rotterdam is de zaak bezig tegen drie verdachten van Martijn. De Hoge Raad verbood die club in 2014, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en bevorderden.

'Hij zit 9000 kilometer verderop'

De drie verdachten worden ervan verdacht daarna online toch nog actie hebben gevoerd voor het legaliseren van seksuele verhoudingen tussen volwassenen en kinderen. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media.

Hiddema zei tegen de rechtbank dat zijn cliënt hem pas dinsdagavond heeft verteld waar hij is. "Ik kreeg heel laat bericht dat hij politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico. Hij zit 9000 kilometer verderop."

Nelson M. moet in een later stadium ook nog voor de rechter komen voor het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno, schrijft Omroep Flevoland.

Met stenen bekogeld

Een andere verdachte is Marthijn U. uit Hengelo, die wordt verdedigd door advocaat Sidney Smeets. U. was jarenlang voorzitter van Martijn. Volgens RTV Oost heeft hij zijn huis verkocht en zou hij van plan zijn te vertrekken naar een land in Zuid-Amerika.

Zijn woning in Hengelo is meerdere keren met stenen bekogeld. Bij een van de buren gingen de ruiten al eens aan gruzelementen, waarschijnlijk doordat onbekenden zich in het adres hadden vergist.

In mei 2020 drong een man met een mes de woning van U. binnen. Een logé van U. wist met een honkbalknuppel het steekwapen uit handen van de indringer te slaan.