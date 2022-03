Onbedoeld gevolg hindoe-nationalisme in India: zwerfkoeien

Voor hindoes is de koe heilig en in de meeste deelstaten, waaronder UP, is koeslachting al decennialang illegaal. Slachthuizen waren er vooral voor de export van buffelvlees en dit was een grote industrie in Uttar Pradesh. De meeste hadden echter niet de benodigde papieren en daarom kon de regering er de afgelopen jaren 150 sluiten. Omdat vooral moslims in de vleesindustrie werken treft dit hen onevenredig, terwijl het onder hindoes een populair besluit is. Ook treft het veehandelaren, die met geweld door burgermilities worden aangepakt op verdenking van veesmokkel of koeslachting. Tegen verdachten worden strenge wetten voor de nationale veiligheid ingezet.

Hierdoor durft niemand nog in vee te handelen. Ook boeren die eerder hun oude koeien die geen melk meer geven verkochten niet. Omdat het onderhoud van zulke koeien voor arme boeren te duur is, belanden die koeien nu op straat. De regering heeft opvangplekken voor hen gebouwd, maar het is niet genoeg.

"Het is de afgelopen 4 tot 5 jaar erger geworden", zegt boer Nagar. "Daarvoor was het minder. Eerder werden stieren en koeien die geen melk meer geven 's nachts meegenomen door moslims, om ze te slachten of te verkopen. Onder de regering van Yogi gebeurt dit niet meer."