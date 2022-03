Viering 75 jaar vrijheid Westerbork weer uitgesteld, nu vanwege Oekraïne

De viering van 75 jaar vrijheid in Westerbork is voor de vierde keer uitgesteld.

"Een vrijheidsfeest vieren, terwijl elders in Europa een land en zijn inwoners door een oorlog in ellendige omstandigheden verkeren en overlijden, gaan niet samen", laat de organiserende stichting weten bij RTV Drenthe.

De stichting Westerbork: dorp van vrijheid is in 2016 speciaal opgericht om te "werken aan een positieve connotatie met betrekking tot de naam Westerbork". Het dorp wordt vaak vereenzelvigd met het nabijgelegen Kamp Westerbork, dat in de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp was. Daarvandaan zijn bijna 107.000 Joden, 247 Sinti en Roma en enkele tientallen verzetsstrijders weggevoerd naar Duitse concentratiekampen.

De stichting Westerbork had voor april 2020 een grootscheepse viering van 75 jaar vrijheid gepland, met theatervoorstellingen, parachutespringen vanuit een historische Dakota en een groot feest. De vereniging Keep Them Rolling zou komen met oude legervoertuigen.

Verkeerde associaties

Maar nadat het evenement al drie keer was uitgesteld vanwege corona, gaat het in april weer niet door, nu om de oorlog in Oekraïne. "Oorlog en het vieren van vrijheid staan zodanig op gespannen voet met elkaar dat ze onverenigbaar zijn", aldus de organisatie.

Keep Them Rolling heeft ook de Drentse Liberty Tour afgelast, die in dezelfde periode zou zijn. Dick Koole van de organisatie die zich bezighoudt met het rijdend houden van historische militaire voertuigen, noemt "het ongepast om nu met een colonne van ruim 200 militaire voertuigen de bevrijding van Nederland te herdenken en te vieren. Het zou verkeerde associaties kunnen oproepen."