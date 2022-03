AFM geeft Franse bank boete na 'wurgkredieten'

Toezichthouder AFM legt een boete van 425.000 euro op aan de Nederlandse tak van Crédit Agricole. De Franse bank zit al langer in de problemen nadat er te hoge rentes waren gerekend op Nederlandse doorlopende kredieten.

In Nederland is de bank onder meer actief onder de namen De Nederlandse Voorschotbank, Voordeelbank en Eurofintus. De bank verloor afgelopen jaren verschillende zaken over te hoge rentes op leningen bij deze dochterbedrijven bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

De kredietverstrekker tuigde daarna een compensatieprogramma op voor de gedupeerde klanten. De totale kosten daarvan worden nu op ruim 160 miljoen geschat, meldde Kassa eind vorig jaar in berichtgeving over wat zij 'wurgkredieten' noemen.

Daarbovenop komt nu de boete van de AFM. Die krijgt de bank omdat het onzorgvuldig handelde in 2017 en 2018 en klanten onjuist werden geïnformeerd over de reden van de renteverhogingen.