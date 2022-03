Hugo Metsers op non-actief bij eigen opleiding na ongewenst gedrag

Hugo Metsers legt tijdelijk zijn werk neer bij de door hem opgerichte acteursopleiding Faaam. Hij zegt geschrokken te zijn dat studenten hem recent beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen zaterdag beschuldigden oud-studenten de 53-jarige acteur van ongewenste intimiteiten in de Volkskrant. Als docent zou hij vooral bij het vak 'Functioneel Naakt' grenzen hebben overschreden. "We wisten allemaal: als er geen naakt te zien zou zijn, dan kreeg je een onvoldoende", zei een oud-student in de krant.

In een verklaring zegt Metsers nu dat het nooit zijn bedoeling is geweest om studenten een onprettig gevoel te geven. Hij vult aan dat hij "had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan".

'Geleerd van het verleden'

Wel schrijft hij ook dat er in het stuk feitelijke onjuistheden staan en "veel beschrijving van gedrag waarin ik me niet herken". Ook zou de opleiding inmiddels zijn verbeterd. "Ik heb geleerd van het verleden en doe er alles aan om alle studenten zich veilig te laten voelen."

Metsers zegt tot nader order alle lesactiviteiten op te schorten. Ook legt hij zijn taken neer bij het bestuur van de opleiding, audities van nieuwe studenten en beoordelingen.