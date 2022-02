Acteur Hugo Metsers door studenten beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Acteur Hugo Metsers heeft als docent op de door hem opgerichte acteursopleiding Faaam grensoverschrijdend gedrag vertoond in de omgang met zijn leerlingen, schrijft de Volkskrant. De krant sprak 34 oud-studenten over hun ervaringen. Vooral bij het door hem bedachte vak 'Functioneel Naakt' ging het vaak mis. Metsers zelf ontkent de meeste aantijgingen.

De oud-studenten zeggen dat Metsers (53), als acteur bekend van rollen in films als Naar de klote! en de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, als docent jarenlang de omgangsgrenzen met zijn studenten heeft opgezocht en daar ook overheen ging. Zo zou hij relaties hebben gehad met jonge studentes, probeerde hij studentes te zoenen en was hij handtastelijk.

Het vak 'Functioneel Naakt', gegeven door Metsers, was bedoeld om studenten te leren duidelijk hun grenzen aan te geven op een filmset bij het draaien van naaktscènes. Maar juist dat vak werd door de studenten gevreesd. "We wisten allemaal: als er geen naakt te zien zou zijn, dan kreeg je een onvoldoende", zegt een oud-studente tegen de krant.

Lesbische seksscène

Metsers vroeg in een e-mail aan zijn studenten, die is ingezien door de krant, om terughoudend te zijn over wat er gebeurde in het vak. "Ik wil jullie op het hart drukken niet te veel extern over dit project rond te bazuinen (zeker niet wanneer je je zorgen maakt) en het al helemaal niet over 'pornografisch' te hebben. Het is soms rauw, plat, vulgair, maar nooit pornografisch!"

Faaam, de Film Actors Academy Amsterdam, werd in 2005 door Metsers opgericht en is een opleiding die gericht is op het acteren voor de camera. Metsers is niet alleen docent maar ook hoofd van de opleiding. Daarnaast heeft hij een agentschap, de Film Actors Agency, dat (oud-)studenten van de opleiding audities en rollen bezorgt.

Metsers schuwt niet misbruik te maken van deze machtspositie, zegt een studente die een lesbische seksscène moest spelen. "Ik vroeg: 'Wat als ik mijn bh aan laat?' Toen zei hij: 'Nou kijk, als jij een hoog cijfer wil, het is wel zo: hoe verder je gaat, hoe gedurfder dat is. Dat neem ik mee in de beoordeling."

Ze besloot de scène toch te doen, waarin ze alleen haar onderbroek aan liet. Ze kreeg een voldoende. "Ik baalde achteraf dat ik mijn grens was overgegaan voor een hoger cijfer. Hij zei: 'Je bent de enige uit de klas die hier moeilijk over doet.'"

Metsers ontkent

Metsers wilde niet met de krant praten, maar in een geschreven reactie ontkent hij de meeste aantijgingen. Hij zegt wel een relatie met een studente te zijn begonnen, maar dat was pas nadat ze de opleiding had afgerond.

Daarbij zegt hij dat er in 2020 een vertrouwenspersoon is aangesteld bij Faaam en dat er sindsdien "0 incidenten" zijn geweest. Hij ontkent ook dat studenten alleen een goede beoordeling kregen in het vak 'Functioneel Naakt' als ze helemaal naakt waren. "Dit is een verhaal dat is ontstaan bij studenten onderling", zegt hij. Metsers stuurt ook positieve verklaringen van ten minste zes oud-studenten naar de Volkskrant. "Ze zeggen fijne herinneringen te hebben en nooit iets tegen hun zin gedaan te hebben".