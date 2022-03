Grot uit bronstijd met afdrukken van kindervoetjes ontdekt in Frankrijk

Bij La Rochefoucauld, niet ver van Bordeaux, is een grafgrot ontdekt uit de bronstijd (2200 tot 800 voor Christus). In de grot zijn goed bewaarde overblijfselen gevonden, zoals restanten van mensen, afdrukken van kindervoeten in de modder en bewijs dat mensen vlees aten.

De grot is zo'n 2500 jaar geleden afgesloten geraakt, mogelijk door een natuurlijke oorzaak zoals een aardverschuiving. Daardoor zijn de resten goed bewaard gebleven. "Het is net alsof de laatste bewoners de plaats nog maar net hebben verlaten", zegt het Franse ministerie van Cultuur, dat de ontdekking naar buiten bracht.

Volgens het ministerie is het een van de grootste grafgrotten in Frankrijk. De grot bestaat uit verschillende kamers en is meer dan een kilometer lang.

Begrafenisrituelen

De ontdekking geeft een inkijkje in de begrafenisrituelen uit de bronstijd en hoe mensen destijds leefden. Er liggen botten van varkens en ossen, wat erop wijst dat mensen ook aten in de grot. Ook zijn sporen van haarden, vuur en aardewerk gevonden.

Lokale amateurspeleologen ontdekten de grot vorige maand twintig meter onder de grond nadat bij wegwerkzaamheden een gat was geboord. Onderzoek wijst nu uit dat het een grote archeologische ontdekking is.