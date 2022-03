'Kwetsbare ouderen lopen groter risico in ziekenhuis te overlijden'

Dat het aantal "potentieel vermijdbare sterfgevallen" (zoals dat officieel heet) nauwelijks is gedaald past in een trend die al tien jaar gaande is. Bij de tweede meting van de Monitor in 2008, werden nog 1960 potentieel vermijdbare doden geteld. Ten opzichte van die tweede meting was het aantal sterfgevallen bij de derde meting (over de periode april 2011 tot en met maart 2012) sterk gedaald, naar 968.

Dit was mede te danken aan de invoering van het zogeheten veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Daardoor worden signalen van complicaties bij patiënten sneller opgepikt.

Maar in de daaropvolgende meting in 2015-2016 was het aantal juist weer iets gestegen naar 1035. Bij de laatste meting, waarbij het jaar 2019 als ijkpunt is genomen, blijft het aantal potentieel vermijdbare doden opnieuw nagenoeg gelijk. Vier jaar geleden reageerden ziekenhuizen en politiek eensgezind: het aantal potentieel vermijdbare doden moet omlaag.

Meerdere ziekten

Maar dat lijkt niet gelukt. Lijkt, want volgens Cordula Wagner, directeur van NIVEL, is er een belangrijke nuance. "Sinds het vorige onderzoek is het type patiënt dat in de ziekenhuizen komt de afgelopen jaren complexer geworden. Zeker door de toenemende groep kwetsbare ouderen."

Want als iets duidelijk wordt in het rapport is het wel dat veel kwetsbare ouderen een groter risico lopen om bij ziekenhuisbehandelingen complicaties op te lopen. Mede dankzij de medische ontwikkelingen kunnen mensen ouder worden terwijl ze een ziekte hebben.

Maar als ze ouder worden kunnen ze meerdere ziekten krijgen. Dus bijvoorbeeld hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, chronische longproblemen en suikerziekte tegelijkertijd. Zo'n combinatie maakt een behandeling ingewikkeld. Want een medicijn dat de ene aandoening kan verlichten, kan leiden tot een verslechtering bij een andere aandoening.