Vooral voedsel, metaal en energie kunnen duurder worden door oorlog Oekraïne

Olie

Rusland produceert niet alleen veel gas, het is ook een wereldspeler op de oliemarkt. Het vormt samen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië de top-3 van grootste olieproducenten in de wereld. De helft van de Russische export van ruwe olie gaat via een pijplijn van West-Siberië naar Duitsland, waar het verder over Europa verdeeld wordt. De vrees bestaat dat de Russen de toevoer afsluiten, hoewel ze altijd ontkennen dat ze dat zullen doen.

Ruwe olie is de belangrijkste basisgrondstof voor veel producten die we gebruiken, denk aan plastic en brandstof. Er wordt onder meer kerosine, benzine en producten voor de chemische industrie mee gemaakt. Hoewel het voor Europa mogelijk is om ruwe olie uit andere landen te halen, zal ook de olieprijs verder stijgen als de oorlog in Oekraïne voortduurt.