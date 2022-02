Kaag over sancties tegen Rusland: zonder geld geen oorlogsmachinerie

"Zonder geld geen oorlogsmachinerie". Dat ziet minister Kaag van Financiën als het belangrijkste doel van het pakket om de Russische financiën aan te pakken. De EU, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk werden het er gisteren over eens om een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem Swift te zetten en de tegoeden van de Russische centrale bank te bevriezen.

Kaag denkt dat de Russen het misschien nog een tijdje kunnen volhouden. "Maar alles wat je kunt doen om het af te remmen of onmogelijk te maken, moet je nu doen", zegt ze.

Het afsluiten van Russische banken van Swift beschouwt de minister van Financiën als een belangrijke stap om het de Russen "moeilijk zo niet onmogelijk te maken om zich in het betalingsverkeer te bewegen". Het kabinet hoopt dat de EU het uiteindelijk eens zal worden over het loskoppelen van alle Russische banken van Swift.

Collectief welvaartsverlies

Volgens Kaag is het onvermijdelijk dat ook de economie van Nederland en andere Europese landen door de sancties of door eventuele Russische tegenmaatregelen zal worden getroffen. Maar ze denkt "dat de Nederlanders en de rest van Europa echt wel voelen dat het hier om iets veel groters gaat: vrede, veiligheid en democratie."

Ze spreekt van "collectief welvaartsverlies". Het kabinet wil wel kijken hoe dat kan worden "afgedempt, zeker voor de mensen die nu al niet kunnen rondkomen". Maar het heeft daar nu nog geen concrete maatregelen voor in petto.

Grootschalige investeringen

Door de ontwikkelingen in Oekraïne laait ook in Nederland de discussie weer op of de defensiebegroting niet fors moet worden verhoogd. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er blijvend 3 miljard euro extra naar defensie gaat.

De Duitse bondskanselier Scholz maakte vandaag zelfs bekend dat hij 100 miljard euro extra wil uittrekken om het leger te moderniseren. Op de vraag of ook in Nederland meer nodig is, antwoordt Kaag dat de coalitie al "grootschalig" investeert in defensie.

Maar ze zegt ook dat het een hele belangrijke discussie is: "Dit is een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Op het moment dat het ertoe doet, moeten we kunnen optreden en dat vraagt grootschalige investeringen. Veiligheid kent geen prijs voor de democratische rechtsorde."

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Oekraïne.