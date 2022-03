Brandstofprijzen met grote stappen naar nieuw record; olie opnieuw duurder

Wie vandaag benzine tankt, is bijna 3 cent per liter meer kwijt dan gisteren. De brandstofprijzen aan de pomp stijgen in snel tempo en vooral de laatste dagen gaat het hard.

"Voorheen zagen we stijgingen van hooguit tienden van een cent op een dag, maar sinds vorige week komt er op sommige dagen een cent of meer bij", zegt Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers. Uit hun cijfers blijkt dat de landelijke adviesprijs voor benzine op een nieuw record staat: 2,265 euro per liter. Dat is 44 cent meer dan een jaar geleden. Ook diesel wordt snel duurder. Een liter kost volgens de adviesprijs 1,935 euro. Een jaar geleden was de prijs nog 1,50 euro.

De prijsstijgingen van de afgelopen dagen zijn in lijn met de prijs van ruwe olie die blijft oplopen vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Olie is afgelopen nacht opnieuw 6 procent in prijs gestegen. Een vat ruwe olie kost nu meer dan 111 dollar.

Daarmee lijken de prijsstijgingen aan de benzinepomp voorlopig niet voorbij. Die prijzen volgen doorgaans met enige vertraging de prijs van ruwe olie.

Reserves op de markt

In een poging om de prijsstijging van olie af te remmen, besloten 31 landen verenigd in het Internationaal Energieagentschap gisteren een deel van hun oliereserves op de markt te brengen. Het gaat om 60 miljoen vaten, ongeveer twee derde van het dagelijkse olieverbruik wereldwijd.

Sinds de aankondiging van die actie is de olieprijs nog verder gestegen. Volgens analisten zijn 60 miljoen vaten te weinig om de onzekerheid op de oliemarkt weg te nemen.