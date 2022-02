Tanken voor minder dan 2 euro per liter bijna overal verleden tijd

Benzine tanken voor minder dan 2 euro per liter is in Nederland steeds meer een uitzondering. Door de opgelopen prijs van ruwe olie stijgen de laatste dagen de prijzen aan de benzinepomp.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine zit inmiddels op recordhoogte: een liter E10-benzine kost vanaf morgen volgens United Consumers 2,213 euro, Ook de prijs van diesel loopt op: een liter kost nu 1,89 euro.

Afgelopen zomer ging de adviesprijs voor benzine al door de 2 euro, maar in de praktijk kon je bij de meeste tankstations nog goedkoper tanken. De afgelopen weken hebben tankstations hun prijzen zozeer verhoogd dat verreweg de meeste nu meer dan 2 euro rekenen. Uit cijfers van Directlease Tankservice blijkt dat bij 85 procent van de stations de prijs inmiddels boven de 2 euro zit.

Bij tankstations aan de snelweg is dat vrijwel overal het geval. Daar is de gemiddelde prijs voor een liter nu 2,19 euro. Bij tankstations die niet langs de snelweg liggen is de prijs gemiddeld 2,04 euro.

Sommige automobilisten proberen verdere prijsverhogingen voor te zijn. Dat zorgt bij tankstations soms voor lange rijen, zoals bij deze pomp in Delft: