Dag 7 van oorlog in Oekraïne, dit zijn de laatste ontwikkelingen

Oekraïne meldt vier doden door een Russische kruisraket die bij een wooncomplex terechtkwam in de Oekraïense stad Zjytomyr. De raket zou bedoeld zijn geweest voor een vliegbasis in de buurt. Verder zouden er Russische parachutisten zijn geland in Charkov en lijkt de zuidelijke havenstad Cherson gevallen. Een overzicht.

De oorlogshandelingen

Russische parachutisten zijn geland in Charkov en hebben daar een militaire medische kliniek aangevallen, staat op een Telegramkanaal van het Oekraïense leger. Om de stad in het noordoosten van Oekraïne woedt al dagenlang een hevige strijd.

Russische troepen hebben het treinstation en de haven van Cherson in handen, meldt de burgemeester van de stad die aan de Zwarte Zee ligt. Volgens CNN zijn de Russen doorgedrongen tot het centrum. Een lokale functionaris zegt tegen de BBC dat 200 mensen zijn omgekomen, voornamelijk burgers.

Oekraïne meldt dat een aanval met een Russische kruisraket in de stad Zjytomyr aan vier mensen het leven heeft gekost. De raket zou bedoeld zijn geweest voor een vliegbasis.

In Nederland regelt opvangorganisatie COA 2000 plekken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur van Utrecht. Als er de komende week al vluchtelingen aankomen in Utrecht, wordt daarvoor opvang geregeld in hotels of via bijvoorbeeld kerken.

Verslaggever Heleen D'Haens was bij de grens tussen Hongarije en Oekraïne, waar volgens de VN tienduizenden Oekraïners naartoe zijn gevlucht.