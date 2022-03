Afrikanen die Oekraïne ontvluchten: 'We zijn weggeduwd, genegeerd en mishandeld'

"Op het perron werden we weggeduwd. Ze sloegen andere buitenlanders met de achterkant van hun wapen en gebruikten tasers. Ik bleef maar herhalen 'we willen geen problemen'."

's Nachts lukt het Emmanuel en zijn familie alsnog om Lviv te bereiken. Daar moesten ze overstappen. "Militairen en politie zeiden dat vrouwen en kinderen voorrang hadden, maar toen ik probeerde mijn zussen aan boord te krijgen duwden ze ons weg. Het ging om Oekraïense vrouwen en kinderen. Pas als er op het laatst een plek over was, namen ze zwarte vrouwen mee. We hebben 24 uur gewacht in de kou."

Het laatste obstakel was de grens met Hongarije, aan de Oekraïense kant. "We hadden allemaal geldige documenten bij ons maar het was niet makkelijk. Voor buitenlanders waren er aparte rijen. We zijn nu veilig, maar alles waar we zo hard voor hebben gewerkt zijn we kwijt."

Bij de Pools-Oekraïense grens vertellen Afrikaanse vluchtelingen hun verhaal: