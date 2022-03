Van Rij: jubelton kan volgend jaar al verlaagd worden

De jubelton, het bedrag waarmee ouders belastingvrij hun kinderen kunnen helpen bij het kopen van een huis, kan volgend jaar al verlaagd worden. Staatssecretaris Van Rij van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat de regeling voor ouders en kinderen daardoor in de praktijk afgeschaft wordt.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de 'schenkingsvrijstelling eigen woning', zoals de jubelton officieel heet, per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. Het vergroot de ongelijkheid, omdat alleen kinderen van vermogende ouders ervan profiteren, zo is de redenering. Kamerlid Maatoug van GroenLinks wilde weten of de regeling niet eerder afgeschaft kan worden.

Van Rij schrijft dat volledige afschaffing niet eerder dan 2024 mogelijk is, omdat het tijd kost om de systemen van de Belastingdienst aan te passen. Wel is het mogelijk om in de tussentijd het belastingvrije bedrag te verlagen.

Verwarring

Nu mogen mensen nog een belastingvrije schenking doen van ruim 106.000 euro aan iemand tussen de 18 en 40 jaar oud, als het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een woning. Volgens Van Rij is het theoretisch mogelijk om dat bedrag te verlagen tot 1 euro, maar dat zal volgens hem tot verwarring en vragen leiden bij de aangifte.

Ouders mogen namelijk sowieso eenmalig 27.231 euro aan een kind schenken, zonder dat daar een bestedingseis bij zit. Volgens Van Rij is het daarom het meest logisch om de jubelton te verlagen tot maximaal dat bedrag. "Daarmee wordt in ouder-kindrelaties de vrijstelling eigen woning de facto afgeschaft", schrijft hij.

Wel blijft er dan nog een jaar de mogelijkheid bestaan voor mensen om ruim 27.000 euro te schenken aan derden om een huis mee te kopen.

Het kabinet bekijkt nog wat er precies gaat gebeuren met de jubelton in 2023. Binnenkort komt daar uitsluitsel over.