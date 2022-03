Orde van Advocaten waarschuwt: omzeilen sancties is onwettige activiteit

"Advocaten moeten er rekening mee houden dat de komende dagen pogingen worden ondernomen sancties te omzeilen en daartoe een beroep op hen zal worden gedaan. Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid."

Deze waarschuwing komt van deken van Amsterdam Evert-Jan Henrichs, de toezichthouder op de advocatuur, in een brief aan alle advocaten in de hoofdstad. Later werd de waarschuwing met alle 18.000 advocaten in Nederland gedeeld. Henrichs doelt op de sancties die afgelopen dagen zijn opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen.

Henrichs heeft de oproep gedaan omdat de vrees bestaat dat er pogingen worden ondernomen vanuit Rusland om de sanctiewetgeving te omzeilen. "Er is een reële mogelijkheid dat dit gaat gebeuren. Daarom wil ik advocaten erop wijzen dat ze extra behoedzaam zijn, en heb ik ze gewezen op de regels die er gelden. Dit zijn sancties van een ongekende strengheid."

'Sterk verhoogde waakzaamheid'

In de brief schrijft de deken dat van advocaten daarom "een sterk verhoogde waakzaamheid wordt verwacht bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten of het voortzetten van bestaande opdrachten." In lopende zaken kan dat ertoe leiden dat er nogmaals moeten worden gekeken of ermee moet worden doorgegaan.

Ook wijst Henrichs de advocaten nadrukkelijk op de Voda. Dat is de Verordening op de Advocatuur, waarin regels staan voor advocaten: "De Voda is duidelijk als het gaat om betrokkenheid van advocaten bij onwettige activiteiten (...) Het omzeilen van sancties is zonder meer een onwettige activiteit en omdat het bestaan van aanwijzingen voldoende is voor het weigeren of beëindigen van de opdracht, is grote terughoudendheid bij het aanvaarden of voortzetten van opdrachten geboden."

Hieronder is de hele brief te lezen: