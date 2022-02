Shell trekt zich terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. "We zijn geschokt door de verloren levens in Oekraïne, die het resultaat zijn van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt", zegt ceo Ben van Beurden.

Shell heeft onder meer een belang van 27,5 procent in het olie-en gasproject Sakhalin 2 in Rusland, dat wordt uitgevoerd door het Russische staatsbedrijf Gazprom.

Daarnaast financiert het voor ongeveer 10 procent Nord Stream 2, de gaspijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt. Het bedrijf trekt zich dus terug uit beide projecten.

Shell heeft voor zo'n 3 miljard dollar aan bezittingen in Rusland. Het bedrijf verwacht hierop verlies te moeten nemen. "Ons besluit om ons terug te trekken nemen we met volle overtuiging", zegt Van Beurden. "We kunnen en willen niet toekijken."