Brabantse drugslozing na jaar nog niet opgeruimd door geruzie over kosten

Een jaar na de ontdekking van een enorme drugslozing bij het Brabantse Halsteren, wordt er nog steeds geruzied over wie er moet opdraaien voor de reinigingskosten. Ondertussen breidt de zware verontreiniging zich uit in het natuurgebied, schrijven BN de Stem en Trouw.

In het gebied bij Bergen op Zoom werd vorig jaar een drugslab aangetroffen in een loods. De criminelen bleken al langere tijd de chemicaliën die bij het verwerken van cocaïne werden gebruikt te lozen in het naastgelegen bosje. Daar raakten zo'n veertig zeecontainers aan grond vervuild met stoffen als benzeen, aceton en ethanol.

Doorgaans is de eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de reiniging ervan. Het Rijk draagt daaraan bij met een bedrag van maximaal 24.999 euro per lozing.

Complexe sanering

In dit geval zal de sanering door zijn complexiteit echter een veelvoud daarvan kosten. De grond is tot zes meter diep verontreinigd, het gebied is moeilijk te bereiken met groot materieel en begroeid met bomen. Uit stukken die de kranten opvroegen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur blijkt dat alleen al het vooronderzoek tienduizenden euro's kostte.

"Wij vinden het onredelijk dat wij de kosten van de sanering moeten dragen", schrijft Brabants Landschap, eigenaar van de grond. De stichting vindt dat de eigenaar van de schuur aansprakelijk moet worden gesteld of anders de provincie de kosten moet dragen.

De deadline van 15 februari die de milieudienst stelde om de grond te saneren is door het geruzie niet gehaald. Milieu-experts waarschuwen in de kranten dat de vervuiling zich ondertussen uitbreidt met elke regenbui.

In de zaak zijn meerdere verdachten aangehouden. Zij komen later dit jaar voor de rechter.