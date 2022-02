Dag 5 van de oorlog in Oekraïne, dit zijn de laatste ontwikkelingen

De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. De opmars van het Russische leger lijkt geremd: Oekraïense militairen weten de grote steden in handen te houden. Wel worden er opnieuw explosies gemeld in Kiev en Charkov. Ondertussen voeren westerse landen de sancties richting Rusland op. Een overzicht.

De oorlogshandelingen

Het leger van Oekraïne zegt de controle over Kiev te hebben behouden, ondanks meerdere aanvallen van grondtroepen op buitenwijken van de stad. Meerdere aanvalspogingen zijn afgeslagen, claimt het Oekraïense leger.

Rond 03.00 uur Nederlandse tijd werd er melding gemaakt van explosies in de hoofdstad, evenals in Charkov, de tweede stad van het land. In Tsjernihiv werd een appartementencomplex geraakt door een raket.

Gisteren was volgens het Oekraïense leger een zware dag, waarbij voortdurend vanuit "bijna alle richtingen" beschietingen waren. De legerleiding claimt zes Russische militaire colonnes te hebben gebombardeerd, onder meer bij de steden Kiev, Zaporizja en Cherson.

Volgens de Oekraïense president Zelensky wordt vandaag een "cruciale" dag, zo zou hij gezegd hebben in een telefoongesprek met de Britse premier Johnson.

De oorlog heeft volgens de Oekraïense overheid tot nu toe aan 352 burgers het leven gekost, onder wie 14 kinderen. Gisterochtend stond de teller nog op 198 slachtoffers.

Het meest recente overzicht van de situatie in Oekraïne: