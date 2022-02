Referendum in Belarus over grondwet, terwijl regime stil is over Oekraïne

Terwijl de Russische tanks vanuit Belarus Oekraïne binnenrijden, wordt in Belarus vandaag een referendum gehouden over een nieuwe grondwet. De uitkomst staat al vast, in het dictatoriaal geleide land worden verkiezingen gekenmerkt door massale fraude ten behoeve van een positieve uitslag voor het regime van Aleksandr Loekasjenko.

De oorlog in Oekraïne is geen reden om de stembusgang uit te stellen, zegt de kiescommissie. In Belarussische staatsmedia wordt er deze week vrijwel met geen woord gerept over de Russische inval in het buurland, terwijl vanuit Belarus de aanval op Kiev wordt uitgevoerd.

De grondwetswijziging werd eind 2020 al aangekondigd door Loekasjenko, in reactie op de massale protesten tegen zijn regime. Destijds zei de dictator af te treden zodra een nieuwe grondwet zou zijn aangenomen, maar die belofte werd later niet meer herhaald.