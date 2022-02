Noord-Korea lanceert voor het eerst sinds januari weer raket

Noord-Korea heeft voor de achtste keer dit jaar een rakettest uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk ging het om een ballistische raket, meldt de Japanse kustwacht. Ook het Zuid-Koreaanse leger bevestigt dat Noord-Korea ten minste één "niet-geïdentificeerd projectiel" naar het oosten heeft afgeschoten.

De raket werd afgevuurd vanaf een basis in de buurt van de hoofdstad Pyongyang. Het is de eerste Noord-Koreaanse rakettest sinds januari. In die maand vuurde het land een recordaantal raketten af, meer dan in heel 2021.

Het ging in januari voornamelijk om korteafstandsraketten. Op 30 januari werd ook een middellangeafstandsraket gelanceerd die een hoogte van 2000 kilometer bereikte. Op foto's die vanuit de raket zouden zijn gemaakt, is Noord-Korea vanuit de ruimte te zien.

Olympische Spelen

Noord-Korea stopte met raketlanceringen na het begin van de Olympische Winterspelen in China. Kenners hadden voorspeld dat het communistische land het testprogramma weer zou hervatten na de Spelen; China is de belangrijkste bondgenoot van het stalinistische buurland.

De lancering komt minder dan twee weken voor de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea op 9 maart. Presidentskandidaat Yoon Suk-Yeol waarschuwde vorige week dat Noord-Korea de Oekraïne-crisis zou kunnen zien als "een kans om zijn eigen provocatie te lanceren".