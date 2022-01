Noord-Korea bevestigt rakettest met vier foto's vanuit de ruimte

De raket bereikte volgens Zuid-Koreaanse en Japanse berekeningen een hoogte van zo'n 2000 kilometer. Het projectiel kwam zo'n 800 kilometer van de lanceerinstallatie neer, in de zee tussen het Koreaans Schiereiland en Japan.

De test was volgens Noord-Koreaanse staatsmedia op zo'n manier opgezet dat die geen gevaar oplevert voor buurlanden.

'Raket kan tot Guam reiken'

De Zuid-Koreaanse president Moon veroordeelde de actie afgelopen weekeinde al en riep Noord-Korea op de spanningen niet verder te laten oplopen en te kiezen voor een dialoog. Het leek er volgens Moon op dat Noord-Korea zijn eigen moratorium op het testen van raketten voor langere afstanden heeft beëindigd. Ook Japan was snel met een reactie en benadrukte dat de Noord-Koreaanse rakettest in strijd was met VN-resoluties.

De geteste raket - de Hwasong-12 - zou met een geschat bereik van zo'n 4500 kilometer op papier Guam kunnen bereiken, het eiland in de Stille Oceaan waar de VS een belangrijke marine- en luchtmachtbasis heeft.

Druk op Westen

Pyongyang heeft het aantal rakettesten afgelopen maanden opgevoerd, vermoedelijk om druk uit te oefenen op het Westen om de onderhandelingen weer op te starten. Recent voerden de Verenigde Staten de druk op het Noord-Koreaanse regime op met extra sancties.

Noord-Korea deed sinds 2017 geen tests meer met intercontinentale ballistische raketten en kernwapens, maar na een mislukte nucleaire top met de VS in 2019 begon het land wel weer met het testen van korteafstandsraketten. Vorige week vuurde Noord-Korea twee ballistische korteafstandsraketten af richting de Japanse Zee en ook was er een wapentest met vermoedelijk twee kruisraketten.

Eerder claimde Noord-Korea hypersonische raketten te hebben afgevuurd. Wat zijn dat voor raketten? Bekijk het in de onderstaande slider: