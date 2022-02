Ondanks sfeervolle actie NEC-fans is er ook angst voor nieuwe rellen

De derby tussen Vitesse en NEC is altijd al zwaarbeladen. Maar na de 'heenwedstrijd' op 17 oktober vorig jaar is de spanning nog groter. Tijdens de wedstrijd stortte eerst een deel van de tribune in, het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen. Niemand raakte gewond omdat er toevallig een container onder de tribune stond, maar de schrik zat er goed in.

Vervolgens veroorzaakten na de wedstrijd NEC-supporters buiten het stadion rellen. De politie greep in en pakte meer dan vijftig verdachten op.

Plan

NEC-directeur Wilco van Schaik presenteerde eerder deze maand onder de titel Aanvallen en verdedigen van veilig en gastvrij voetbal een plan om nieuwe rellen te voorkomen.

Zo wordt de wedstrijd van morgen in Arnhem zonder uitpubliek (dus zonder NEC-fans) gespeeld. Pas als de fans zich rondom die wedstrijd netjes gedragen, wordt gekeken of er in de toekomst weer uitsupporters bij wedstrijden tussen beide clubs welkom zijn. "We willen geen ellende in de steden", aldus Van Schaik.

De NEC-directeur heeft nog niet gereageerd op het gedrag van in ieder geval een deel van de supporters vanochtend. Ook geldschieter Marcel Boekhoorn, met wie hij samen aanwezig was bij de training, onthoudt zich van commentaar.