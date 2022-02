'Pas stadions Nederland aan om overbelasting te voorkomen'

Reactie KNVB

Voetbalbond KNVB zegt dat de bond binnenkort een bijeenkomst organiseert met de clubs in het betaalde voetbal en specialisten op het gebied van veilige stadions.

"De KNVB is een voetbalbond en heeft niet de specialistische kennis in huis om zelf bouwconstructie te kunnen beoordelen. Voor de licentie om als club in het betaald voetbal uit te mogen komen, moeten de stadioneigenaar en clubdirecteur ons jaarlijks met een inspectie en handtekening garanderen dat de constructie van het stadion veilig is. Controle moet dus sowieso plaatsvinden", stelt de KNVB.

"De veiligheid in Nederland is decentraal via de overheden geregeld. Wij zijn er echter voorstander van om stadions centraal te laten keuren door een in stadions gespecialiseerd bureau, naar het Engelse model. Een stadion is een uitzonderlijk open gebouw, waarin duizenden bezoekers worden ontvangen en dat vraagt naar ons idee om specialistische kennis. Dit hebben we eerder al kenbaar gemaakt."