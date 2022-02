Hoekstra zet benoeming van man op topfunctie Buitenlandse Zaken door

Minister Hoekstra zet de promotie van Marcel de Vink tot directeur-generaal politieke zaken op Buitenlandse Zaken door. Het kabinet heeft met De Vinks benoeming ingestemd, De keuze voor hem leidde vorige week tot beroering op het ministerie.

In een brief leverden honderden ambtenaren kritiek op de manier waarop topbanen bij Buitenlandse Zaken worden ingevuld. Zij vinden dat er te weinig vrouwen worden benoemd en dat de streefcijfers voor een evenredige verdeling bij lange na niet worden gehaald.

Uit een interne procedure voor de hoge functie was een andere kandidaat naar voren gekomen: Birgitta Tazelaar werd door een unanieme sollicitatiecommissie voorgedragen. Zij is nu plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking op het ministerie. Vandaag werd bekend dat de gepasseerde Tazelaar een andere baan krijgt: zij wordt in de zomer van volgend jaar ambassadeur in Washington.

Hoekstra koos op laatste moment voor De Vink

In de vacature voor directeur-generaal politieke zaken koos minister Hoekstra op het laatste moment voor De Vink, de huidige plaatsvervangend directeur-generaal politieke zaken. In augustus gaat zijn benoeming op wat op het ministerie geldt als de meest invloedrijke ambtelijke functie, in.

Hoekstra, die zichzelf een feminist noemt, betitelde de actie van de ambtenaren die pleitten voor meer topfuncties voor vrouwen als "echt stoer". Hij onderschreef de boodschap van de briefschrijvers ook, maar hij wilde niet ingaan op de specifieke benoeming.