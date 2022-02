Hoekstra reageert op onrust over topbenoemingen: ik ben een feminist

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft voor het eerst gereageerd op de onrust die er op zijn ministerie is ontstaan over de benoemingen in topfuncties. Die gaan te vaak naar mannen en daarom stuurden boze ambtenaren onlangs een brief naar de top van het ministerie.

"Echt stoer" noemt Hoekstra die actie. Hij heeft vandaag een eerste gesprek gehad met de briefschrijvers. "Heel inspirerend", vond hij. De brief is door 600 van de ongeveer 3000 medewerkers ondertekend. Ze vragen om een "fundamentele verandering van het beleid".

Directe aanleiding voor de onrust is de benoeming van een nieuwe directeur-generaal Politieke Zaken, een van de hoogste functies binnen het ministerie. Iedereen ging ervan uit dat die naar een vrouw zou gaan, maar de minister zou op het laatste moment een man naar voren hebben geschoven.

30 procent niet genoeg

Hoekstra wil op die specifieke zaak niet ingaan. Volgens hem bleek uit het gesprek met de briefschrijvers dat het een veel breder probleem is, dat al veel langer speelt op Buitenlandse Zaken. Ongeveer 30 procent van de topfuncties bij het ministerie wordt vervuld door een vrouw. "Dat is niet genoeg", vindt ook Hoekstra.

Hij onderschrijft de boodschap van de interne brief dan ook "van harte". "Ik heb in het verleden wel eens gezegd: ik ben een feminist."

De benoeming van de nieuwe, mannelijke directeur-generaal staat binnenkort op de agenda van de ministerraad. Bronnen houden er rekening mee dat die gewoon doorgaat.