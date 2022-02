Kabinet wil mensen met long covid langer in dienst houden

Het kabinet wil zorgmedewerkers met long covid tegemoetkomen. Minister Helder voor Langdurige Zorg heeft een subsidieregeling aangekondigd om deze mensen langer in dienst te kunnen houden.

Veel mensen in de zorg hebben in het begin van de coronacrisis doorgewerkt, zonder dat er veel kennis over het virus was. Vaak hebben zij long covid opgelopen, een ziekte die gepaard kan gaan met zware vermoeidheid, concentratieproblemen en duizeligheid. Zij dreigen na twee jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering te moeten aanvragen. Vermoedelijk gaat het om duizenden zorgmedewerkers.

'Mensen hard nodig'

De vakbonden FNV en CNV drongen eerder aan op een fonds om deze groep tegemoet te komen. Helder wil werkgevers nu stimuleren om werknemers met long covid minimaal zes maanden langer hun baan te laten houden. Daarvoor kunnen de werkgevers subsidie krijgen. De regeling moet nog worden uitgewerkt.

De minister zegt dat het kabinet met deze regeling waardering voor deze groep wil uitspreken. "En we hebben deze mensen heel hard nodig, hetzij in hun eigen, hetzij in een andere functie".