Minister Wiersma dreigt Haga Lyceum met maatregelen

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs is zeer kritisch over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Hij dreigt met maatregelen tegen de islamitische school.

In een nieuw rapport omschrijft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op het Haga Lyceum als "zeer zwak". De school krijgt maximaal een jaar om dat te verbeteren. En als dat niet gebeurt, volgen "bekostigingssancties". SIO (de stichting waaronder het Haga Lyceum valt) heeft nog geprobeerd publicatie van het rapport tegen te houden, maar de rechter heeft dat afgewezen.

Het Haga Lyceum lag al eerder onder vuur, onder meer vanwege conflicten over de kwaliteit van het onderwijs en omdat de school de leerlingen de waarden van de democratie en de rechtsstaat niet genoeg zou bijbrengen. Er zijn verschillende rechtszaken over de school gevoerd.

Zorgen en irritatie

Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat hij "met veel zorgen en irritatie" heeft kennisgenomen van de bevindingen van de inspectie. "Dat het Cornelius Haga Lyceum niet in staat is beter onderwijs te bieden, is allereerst verschrikkelijk nieuws voor de leerlingen; dit gaat ten koste van hun ontwikkeling."

De minister voegt eraan toe dat zijn geduld een einde kent en dat hij een "jarenlange zorgwekkende situatie" niet over zijn kant kan laten gaan.

'Te veel aandacht naar juridische procedures'

Wiersma doet een klemmend beroep op de stichting om werk te maken van de opdrachten van de inspectie. "Tot op heden gaat helaas veel aandacht van het bestuur naar juridische procedures, terwijl juist alle tijd en energie naar leerlingen moet gaan."

De minister schrijft dat hij nog meer rapporten van de inspectie over de school verwacht en dat hij zich beraadt op "andere stappen".