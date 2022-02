Jongen (15) crasht met auto tijdens politieachtervolging

Een 15-jarige jongen is vannacht over de kop geslagen met de auto waarin hij reed. Hij werd in Den Haag achtervolgd door de politie. De jongen raakte bij de crash niet gewond.

"We wilden de auto ter controle laten stoppen", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep West. "Dat was omdat er een licht kapot was en er te hard werd gereden." De jongen negeerde het stopteken en ging ervandoor.

Op de Hengelolaan reed hij tegen een boom. Vervolgens sloeg de auto over de kop. De jongen, die vanzelfsprekend zonder rijbewijs reed, is onderzocht door ambulancepersoneel en aangehouden door de politie. Nadat zijn ouders waren ingelicht, mocht de jongen de nacht thuis doorbrengen. Hij wordt vandaag verhoord.