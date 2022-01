Verdachte van vuurwapendreiging crasht tijdens achtervolging op snelweg

Op de snelweg A58 is een auto met hoge snelheid gecrasht tijdens een achtervolging door de politie. In het voertuig troffen agenten een nepwapen aan. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg een melding binnen van een bedreiging met een vuurwapen. Rond 19.00 uur zagen agenten de verdachte op de snelweg vanuit Tilburg richting Eindhoven rijden, zegt een woordvoerder. Daarop werd de achtervolging ingezet.

Ter hoogte van het tankstation bij Moergestel kwam de auto tot stilstand. De snelweg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Inmiddels is de weg weer vrij.