Afschieten zwijnen en zwanen in Utrecht niet langer toegestaan

Reeën mogen wel nog afgeschoten worden. Dat heeft te maken met de verkeersongelukken die de dieren kunnen veroorzaken als zij op de weg lopen. De rechtbank oordeelt dat Utrecht genoeg heeft gedaan om de dieren van de weg te houden.

Vossen

Vorige week oordeelde de rechtbank dat de landelijke ontheffing voor het afschieten van vossen niet geldig is. Daarvoor is volgens de rechtbank geen wettelijke grondslag meer vanwege een wetswijziging in 2017. Het is aan de minister voor Natuur en Stikstof om een nieuwe vrijstelling voor de jacht op vossen af te geven, zo is te lezen in het oordeel. Bovendien moet ook de jacht op deze dieren beter gemotiveerd worden, zei de rechtbank.