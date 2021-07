Duizenden zwijnen en herten op de Veluwe worden afgeschoten

Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) gaat het komende jachtseizoen duizenden zwijnen, edelherten en damherten afschieten op de Veluwe. Het zijn er veel meer dan eerdere jaren. Afschot is volgens de FBE nodig om de Veluwse natuur en biodiversiteit gezond te houden.

De FBE heeft met grondeigenaren en grondgebruikers nauwkeurig gekeken naar de aantallen wilde zwijnen, edelherten en damherten op de Veluwe en bepaald hoeveel van die dieren er zouden moeten rondlopen in het gebied. Op de Veluwe worden elk jaar wilde zwijnen, dam- en edelherten doodgeschoten.

Er zijn op dit moment ruim 4600 edelherten op de Veluwe, terwijl er plaats is voor ongeveer 1600 dieren. Jagers van de FBE en andere organisaties gaan op vrijwel de hele Veluwe, inclusief Het Nationale Park De Hoge Veluwe, herten afschieten. Damherten lopen maar op een paar plekken op de Veluwe. Daarvan zijn er ruim 1100, maar er moeten ruim 700 verdwijnen.

Wolf kan decimeren

Daarnaast is de populatie wilde zwijnen in de afgelopen jaren gegroeid, omdat er op de Veluwe veel beukennootjes en eikels zijn te vinden. Hoewel er in de laatste vijf jaar veel zwijnen zijn afgeschoten, lopen er nu toch zo'n 10.000 op de Veluwe.

Dit jaar lijkt er voor hen minder voedsel te zijn, waardoor FDE een kans ziet om de aantallen terug te dringen. Volgens de FDE is er in 2022 plek voor maar 1350 zwijnen, wat betekent dat er ruim 8800 zwijnen worden afgeschoten.

De vijftien tot twintig wolven die volgens de FBE op de Veluwe rondlopen, jagen ook op hoefdieren. Maar gezien de aantallen herten en zwijnen is de invloed van de wolf te klein, vindt de FBE. "De wolf kan wel decimeren maar niet reguleren. Aanvullend beheer zal altijd nodig blijven", schrijft de FBE. De invloed van de wolf zal wel nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

'Veluwe wordt uitgehold'

Een woordvoerder van FBE zegt tegen Omroep Gelderland dat het maximale aantal jagers wordt ingezet voor het afschot. Een aantal noemt de woordvoerder niet. Of het aantal af te schieten dieren daadwerkelijk wordt gehaald is een kwestie van afwachten, zegt hij.

Volgens de woordvoerder is "de hele natuur is gebaat bij een gezonde Veluwe". "Nu wordt de Veluwe uitgehold en blijven er te weinig gezonde planten en bomen over. Dit leidt niet alleen tot een voedseltekort voor de hoefdieren, ook halen gezonde bomen en planten veel meer CO2 en stikstof uit de lucht."