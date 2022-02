Kabinet: ook verplaatsingen van militairen in Nederland

Nederland veroordeelt "ten scherpste" de inval van Rusland in Oekraïne. Premier Rutte sprak na een ingelast beraad van de meest betrokken ministers van een daad van ongekende agressie, die op geen enkele manier te rechtvaardigen is. Volgens hem is het een ernstige bedreiging voor de stabiliteit in de hele wereld en raakt het ook aan de veiligheid van Nederland.

Rutte benadrukte dat iets vergelijkbaars sinds 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog, "in ons deel van de wereld op deze schaal niet meer is voorgekomen".

Hij voegde eraan toe dat we niet in oorlog zijn met Rusland. Maar volgens hem zal Nederland ook meer militairen verplaatsen op Nederlands grondgebied. "De situatie is zo ernstig dat de standaardplannen die binnen de NAVO klaarliggen in werking en dat zal deels ook zichtbaar zijn aan verplaatsingen van militairen in Nederland." De premier noemde dat onvermijdelijk.

Kijk hier de hele verklaring van premier Rutte: