Dit is wat we weten over de oorlog in Oekraïne

De Oekraïense president Zelensky heeft direct na de aanvallen burgers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en sterk te zijn. "Wij zijn klaar voor alles, we zullen winnen." Later in ochtend riep hij in een videoboodschap het volk op om rustig te blijven: "Raak niet in paniek." In zijn toespraak waarschuwde hij dat Oekraïne niet alleen met bommen wordt aangevallen, maar ook met nepnieuws. "Poetin is een oorlog begonnen met Oekraïne, met de hele democratische wereld. Hij wil onze staat vernietigen en alles wat we hebben opgebouwd."