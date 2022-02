Nederland krijgt voorwerpen uit gezonken schepen Slag in de Javazee terug

Nederland heeft vier voorwerpen uit gezonken oorlogsschepen in de Javazee teruggekregen. Het gaat om twee granaathulzen, een afsluiter en een wijnfles, meldt het ministerie van Defensie. Ze komen uit de torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer en de lichte kruiser Hr.Ms. Java.

De twee oorlogsschepen werden op 27 februari 1942 samen met de lichte kruiser Hr.Ms. De Ruyter tot zinken gebracht door de Japanse marine. Daarbij kwamen 915 Nederlandse en 259 Indonesische bemanningsleden om het leven. De stukken werden in 2016 opgedoken tijdens een expeditie van het Karel Doorman Fonds naar de wrakken.

Van die wrakken zelf was toen nagenoeg niets meer over. Ze waren illegaal geborgen om het aanwezige ijzer en staal te verkopen. De locaties van de wrakken zijn nu beschermd gebied met als doel om bewaard te blijven als herinneringsplek.

Tentoonstelling

Onlangs werden Nederland en Indonesië het eens over de teruggave van de vier opgedoken artefacten. Ze zullen worden tentoongesteld in het Marinemuseum in Den Helder. Voordat ze daarheen gaan, zijn ze zaterdag eenmalig te zien in Den Haag tijdens de herdenking van de Slag in de Javazee, 80 jaar geleden.