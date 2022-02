Meteoriet vernietigde dinosauriërs in de lente, en dat verklaart veel

De onderzoekers baseren hun conclusie op onderzoek aan de kaakbotten en schouderstekels van zes vissen (steuren), die volgens hen op de dag van de inslag omkwamen. During groef die botten op in de Amerikaanse staat North Dakota, zo'n 3500 kilometer ten noorden van de plek waar de meteoriet insloeg.

"Die botjes komen uit de binnenbocht van een rivier die daar 66 miljoen jaar geleden stroomde. Die vissen zijn de directe slachtoffers van de inslag. In hun kieuwen zit gesteente dat door de inslag is gesmolten, de ruimte in is geslingerd en zo'n 15 tot 30 minuten na de inslag in gekristalliseerde vorm weer op de aarde neerdwarrelde." Het gesteente is niet gevonden in het spijsverteringskanaal, wat erop duidt dat de vissen vrijwel direct na de impact stierven.

Stapje dichter bij het antwoord

Ook op het zuidelijk halfrond kwamen dinosauriërs voor, waar het op het moment van de inslag herfst was. Het onderzoek geeft geen verklaring voor waarom soorten ook daar uitstierven. Om dat te bepalen zijn er meer gegevens nodig van dinosauriërs die daar leefden, en die zijn er volgens During niet veel. De naar buiten gebrachte resultaten van vandaag helpen om dichter bij het antwoord te komen, "maar dit onderzoek is nog lang niet klaar".