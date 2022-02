Vakbond doet aangifte tegen BOOS om uitzending toeslagenaffaire

Onder medewerkers van de Belastingdienst is onrust ontstaan over een uitzending die het BNNVARA-programma BOOS wil gaan maken over het toeslagenschandaal. Vakbond NCF heeft aangifte gedaan tegen het programma, nadat presentator Tim Hofman via sociale media mensen had opgeroepen om met namen te komen van belastingambtenaren die zich niet aan de regels zouden hebben gehouden, meldt dagblad Trouw.

"Wij willen weten: wie waren dat? Welke ambtenaren werken daar nu nog? Welke ambtenaren zijn ontslagen of gestraft, zoals de Belastingdienst ooit de ouders strafte?", luidde afgelopen vrijdag de oproep van Hofman.

Voorzitter Albert van der Smissen van NCF, dat naar eigen zeggen 6000 medewerkers van de fiscus vertegenwoordigt en daarmee de grootste vakbond is, bevestigt in Trouw dat er aangifte is gedaan.

Eigenrichting

In een brief aan het programma spreekt hij van "regelrechte intimidatie van ambtenaren. BNNVARA gaat hiermee niet journalistiek te werk, maar begeeft zich duidelijk op het vlak van eigenrichting. Wat ons betreft is de grens van het toelaatbare in deze oproep overschreden en is het tijd voor juridische stappen."

De ambtelijke top van de Belastingdienst en het ministerie zei vrijdag in een verklaring zich "grote zorgen" te maken over de aanpak van BOOS. "Dit gaat wat ons betreft echt te ver." Vakbondsvoorzitter Van der Smissen noemt dat "een wat lauwe reactie".

Verkeerd geïnterpreteerd

BNNVARA laat aan Trouw weten dat de vakbond de oproep van Hofman verkeerd geïnterpreteerd heeft. Het is volgens de omroep niet de bedoeling dat er een lijst met ambtenaren wordt gepubliceerd die de regels overtreden hebben, om ze te beschadigen. "Het noemen van namen zal alleen gebeuren als daarvoor voldoende aanleiding is en dit ook journalistiek verantwoord is."

Wel wil BOOS een antwoord op de vraag hoe er bij de fiscus is omgegaan met mensen die bewust de regels hebben overtreden. "Dat wordt in de oproep bedoeld met: 'zijn deze ambtenaren gestraft?'."