Gewonde bij steekpartij op middelbare school in Rotterdam

Op het Designcollege in Rotterdam-West is vanmiddag een steekpartij geweest. Volgens de politie is een leerling van de school door een andere leerling gestoken. Er is een verdachte aangehouden.

Een traumahelikopter is ingezet om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, meldt RTV Rijnmond.

Het is niet de eerste keer dat de school met geweld wordt geconfronteerd. Op het Designcollege werd in december 2018 de 16-jarige Humeyra doodgeschoten door haar ex-vriend Bekir E.