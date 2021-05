Emotionele slachtofferverklaring in zaak-Hümeyra: 'Je hebt me mijn engel ontnomen'

Op de eerste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak over de in 2018 doodgeschoten Hümeyra, heeft haar zus een emotionele slachtofferverklaring gegeven. Tijdens de zitting werden er ook beelden getoond waarop te zien is hoe de scholiere werd doodgeschoten door verdachte Bekir E., bij haar school in Rotterdam. In het hoger beroep hoopt het OM te bewijzen dat het gaat om moord, en niet om doodslag waarvoor E. in 2019 is veroordeeld.

De op een na oudste zus van Hümeyra las drie verklaringen voor: van haar moeder, haar vader en van haarzelf. Ze vertelt dat haar moeder elke dag nog Whatsapp-berichten stuurt aan Hümeyra. "In de hoop dat zij die zal lezen, en zal antwoorden. Maar helaas krijg ik al sinds 18 december 2018 geen antwoord terug."

"Soms loop ik nog wel eens langs de fietsenstalling, waar de gebeurtenis zich heeft afgespeeld", leest de zus voor uit de verklaring van haar moeder. "De kogelgaten die hij heeft veroorzaakt in het lichaam van mijn dochter, zijn nu littekens in mijn hart."

Hümeyra's zus ging daarna over op de verklaring van haar vader: "Wat ben jij een lafaard. Hümeyra was nog maar 16, nog maar een kind. Terwijl ik mijn stem niet durfde te verhogen tegenover mijn engel, heb jij me mijn engel ontnomen."

Bekijk de beelden van de slachtofferverklaring: