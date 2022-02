Verbazing over lange geschiedenisles Poetin: 'Is die man nog wel bij de les?'

Ruslandkenner Hubert Smeets was "met stomheid geslagen" door de toespraak van Poetin. "Vijf kwartier gaf hij college over de geschiedenis van Rusland van de afgelopen duizend jaar. Al die losse zinnen had hij weleens opgeschreven of gezegd, maar nu voegde hij deze zinnen bij elkaar in een toespraak die niet ging over de toekomst, niet over de invasie die op til is in de Donbas, maar die ging over het verleden. Over een tijd die we al honderd jaar achter ons hebben liggen. Dat verbaasde me enorm. De toespraak ging maar 1 minuut over de maatregelen die hij had genomen."