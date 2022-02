Consumenten betalen fors meer voor betaalrekening

Klanten betalen 42 procent meer voor een standaard betaalrekening dan vijf jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Door de tariefstijging zijn klanten minder tevreden over hun bank, zegt de bond.

De banken zeggen dat ze allerlei kosten maken, waarvan ze een deel doorberekenen aan de klant. De consumentenbond vindt dat de kosten van het tegengaan van bijvoorbeeld cybercriminaliteit door de banken zelf moeten worden gedragen.

De grootste stijging was bij de Triodos bank: consumenten zijn daar 113 procent duurder uit dan in 2017 en betalen 60 euro per jaar in plaats van ruim 28 euro. Knab verhoogde als enige zijn prijs niet, maar rekende vijf jaar geleden al 60 euro.

Verder zijn de kosten van een rekening op naam van één persoon harder gestegen dan een rekening op naam van twee (51 procent tegenover 32 procent). Ook maakt het uit hoe veel diensten iemand gebruikt: zo verschillen de tarieven voor rood staan, geld opnemen buiten de EU of het storten van cash per bank.

'Kosten gestegen'

"Op een gegeven moment is het begrijpelijk dat banken hun tarieven aanpassen aan de stijgende kosten", zegt Berend Jan Beugel, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. "Die kosten stijgen ieder jaar weer." Volgens hem dekken de extra inkomsten de kosten die banken maken niet.

Een belangrijke kostenpost is innovatie, zegt Beugel: "Banken hebben bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in instant payments - dat geld gelijk op iemands rekening staat als je het overmaakt. Vroeger kreeg je het pas de volgende werkdag en duurde het langer als er een feestdag tussen zat."

Daarnaast noemt Beugel de stijgende toezichtkosten: De Nederlandsche Bank (DNB) en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwachten dat banken steeds beter controleren of hun klanten misbruik maken van het betalingsverkeer, bijvoorbeeld voor het witwassen van crimineel geld. Ook heeft inflatie volgens de woordvoerder impact op banken: de prijzen voor externe transactieverwerkers en dienstverleners stijgen ook. Tot slot gaat er volgens hem veel geld naar het tegengaan van cybercriminaliteit om zo grote hackaanvallen te voorkomen.

'Afwentelen op consument oneerlijk'

"Dit soort kosten horen bij je bedrijfsvoering, daar heeft de gewone klant niks mee te maken", zegt Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. Ook over de inflatie als factor in de tariefverhoging is hij kritisch: "Dat zou gelden als de prijsstijging gelijk was gebleven aan inflatie, maar die was gemiddeld lang geen 42 procent."

Spierenburg ziet dus geen goede verklaring voor de tariefstijging, al helemaal gezien de winsten die sommige banken hebben gemaakt: "Als je heel veel winst maakt, moet je de kosten dan wel zo doorberekenen aan de consument?"

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat de kostenstijging "in perspectief" moet worden geplaatst: "Nederlandse banken behoren tot de goedkoopste van Europa. Ga meer eens naar Italië, Frankrijk of Duitsland: daar ben je zo 200 tot 300 euro per jaar kwijt."