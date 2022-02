Provincie Drenthe geeft documentatie Shell vrij, media roepen op mee te lezen

Verschillende media, waaronder RTV Noord en RTV Drenthe, hebben zo'n 5000 documenten over Shell online gezet en roepen het publiek op om "mee te spitten" naar feiten over de relatie tussen Shell en de overheid. De documenten, in totaal zo'n 54.000 pagina's, zijn begin februari vrijgegeven door de provincie Drenthe.

De informatie was met een beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) opgevraagd door samenwerkende onderzoeksjournalisten van het Platform Authentieke Journalistiek, Follow the Money, RTV Noord en RTV Drenthe.

Verenigd in het zogeheten Shell Papers-team willen ze onderzoeken hoe nauw de banden tussen Shell en de overheid zijn en hoe verschillende belangen worden afgewogen. Daarvoor willen ze e-mails, memo's, beleidstukken en WhatsApp-berichten inzien die vanaf 2005 zijn geschreven met betrekking tot de olie- en gasgigant.

Openbaarmaking geweigerd

Het Shell Papers-team heeft drie jaar moeten wachten op de informatie van Drenthe. De provincie Drenthe is na de gemeente Assen het tweede bestuursorgaan dat documenten overdraagt. Die gaan niet alleen over gaswinning en bevingsschade, schrijft RTV Noord, maar ook over "de energietransitie, ontwikkelingen op het gebied van waterstof en ondergrondse CO2-opslag".

Het team heeft ook gegevens opgevraagd bij verschillende ministeries, gemeenten en andere provincies. Dertien bestuursorganen hebben dat verzoek tot openbaarmaking "onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken" afgewezen, schrijven de onderzoeksjournalisten. Het verzoek zou te "onbepaald, bewerkelijk en daarmee onuitvoerbaar" zijn. Het Platform Authentieke Journalistiek probeert via een bezwaarprocedure de informatie alsnog te krijgen.

De gemeente Groningen en de provincie Groningen zullen naar verwachting komende zomer de opgevraagde informatie delen.

Shell is mede-eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM ligt onder vuur vanwege de aardbevingen die er in het gebied zijn, door de aardgaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg.