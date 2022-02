Israëliër Gabriël Bach (94), aanklager in Eichmann-proces, overleden

Na een rechtenstudie in Londen keerde Bach terug naar Israël. Hij werd bekend om twee beroemde zaken die met de Holocaust te maken hadden: de smaadzaak rond de van oorsprong Hongaars-Joodse advocaat Rudolf Kastner, die gecollaboreerd zou hebben met de nazi's en het proces tegen Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust.

Smaadzaak

Kastner wist na onderhandelingen met diezelfde Eichmann in 1944 bijna 1700 Hongaarse Joden te redden van deportatie naar Auschwitz. Ze konden per trein vluchten naar Zwitserland. De passagiers betaalden daarvoor in goud, diamanten en contanten.

Na de oorlog verhuisde Kastner naar Israël en ging hij werken bij het ministerie van Handel. In 1952 werd hij in een pamflet van een andere Hongaarse Jood beschuldigd van collaboratie. Kastner zou 400.000 Hongaarse Joden hebben opgeofferd om een kleine groep, waaronder zijn eigen familie en prominenten, te kunnen redden. De Israëlische regering begon namens Kastner een smaadzaak, maar verloor. Kastner had zijn "ziel verkocht aan de duivel", oordeelde de rechter.

Gabriel Bach ging vervolgens tegen de uitspraak in beroep bij het Hooggerechtshof. "Ik had een slecht gevoel over de tragedie en het onrecht dat hem was aangedaan. Ik probeerde mezelf in zijn schoenen te verplaatsen", zei Bach daarover. "Om hem te beschuldigen van verraad, terwijl het overduidelijk was dat hij een maximaal aantal Joden probeerde te redden van de dood, leek mij oneerlijk." In 1958 werd Kastners naam alsnog gezuiverd door het Hooggerechtshof. Kastner zelf maakte dat niet meer mee. Hij werd een paar maanden eerder vermoord.

Doodstraf voor Eichmann

Twee jaar later wist de Israëlische geheime dienst Mossad SS-kopstuk Adolf Eichmann op te sporen in Argentinië, waar hij leefde onder een valse identiteit. Eichmann werd ontvoerd en naar Israël gebracht. In Israël zou Eichmann vervolgens terechtstaan voor zijn rol in de Holocaust. Eichmann was als Obersturmbannführer bij de SS een van de hoofdverantwoordelijken voor de genocide op zes miljoen Joden.