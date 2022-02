Magneetvisser haalt raketwerpers uit het water in Amsterdam

Een magneetvisser heeft vanmiddag naar eigen zeggen twee raketwerpers opgevist in Amsterdam-Oost. De magneetvisser, tevens oud-militair, is er zeker van dat het bazooka's zijn.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er inderdaad twee "scherpe projectielen" gevonden in het water aan de Transvaalkade. Of het om raketwerpers gaat, kan nog niet worden bevestigd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt dat.

Magneetvisser John Molenaar vertelt dat hij de vondst deed na een tip van buurtbewoners dat er iets in het water lag. De wapens lagen in een dicht getapete plastic zak op de bodem van het water. "Volgens mij zijn ze zo echt als ik weet niet wat", zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik heb in dienst gezeten, dus ik weet niet beter. Ze komen uit Rusland, maar de types ken ik niet."

Vaker beet

Het is voor magneetvisser Molenaar niet de eerste keer dat hij op explosieven stuit. Vorig jaar nog haalde hij een granaat uit het water vlak bij Brouwerij 't IJ. Ook trof hij eerder al eens bazooka's aan. Volgens Molenaar ligt er bij de Transvaalkade nog veel meer interessants in het water.