Overlevende gevonden op veerboot bij Corfu na brand

Een van de vermiste opvarenden van de veerboot waarop vrijdag bij het Griekse eiland Corfu brand uitbrak, is levend aangetroffen op het schip. Dat meldt het Griekse ministerie van Scheepvaart. Er zijn nu nog elf vermisten na de grote brand op de ferry die van Griekenland naar Italië voer.

Vandaag konden brandweerlieden pas aan boord komen van het schip. Hiervoor was dat onmogelijk, gezien de enorme hitte die van het schip af kwam.

Volgens Griekse media is de gevonden passagier een 21-jarige man uit Belarus. De man bevond zich in het achterste deel van de veerboot Euroferry Olympia. De Griekse televisie toonde beelden van een man die met een ladder van de ferry overstapt naar een reddingsboot.

De brand brak vrijdagochtend uit en gisteren kwam er nog altijd veel rook uit het schip. Het is niet duidelijk of het vuur inmiddels is gedoofd. De ferry wordt met sleepboten naar Corfu getrokken en is bijna aangekomen in de haven van Kassiopi.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Verstekelingen

Gisteren meldden Griekse media dat aan boord van de veerboot 292 opvarenden waren: 241 passagiers en 51 bemanningsleden. Mogelijk waren er ook verstekelingen aan boord. Twee geredde opvarenden stonden niet op de passagierslijst: een Afghaan en een Bulgaar.

De meeste passagiers zijn inmiddels aan land gebracht: