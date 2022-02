Nog twaalf vermisten na brand op veerboot bij Griekse eiland Corfu

Speciale reddingsploegen van de Griekse brandweer zoeken nog altijd naar twaalf opvarenden die vermist worden na een grote brand op een veerboot bij het eiland Corfu. Het Griekse ministerie voor Maritieme Zaken heeft de nationaliteit van de vermisten bekendgemaakt. Het zijn drie Grieken, zeven Bulgaren, een Turkse en een Litouwse passagier.

De brand op de Euroferry Olympia, die gisterochtend vroeg tussen Griekenland en Italië uitbrak, is nog steeds niet onder controle. Het schip wordt, terwijl er nog wordt geblust, langzaam richting het Griekse eiland Corfu gesleept.

Volgens Griekse media zijn 280 passagiers en bemanningsleden van boord gehaald. Zij zijn ondergebracht in hotels op Corfu. Acht passagiers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Aan boord zouden in totaal 241 passagiers en 51 bemanningsleden zijn geweest.

Er wordt niet uitgesloten dat er ook verstekelingen aan boord waren. Twee mensen die zijn gered stonden niet op de passagierslijst: een Afghaan en een Bulgaar.

Onderzoek gestart naar oorzaak

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was van de brand. Er wordt gezegd dat het vuur ontstond in een ruim met vrachtwagens. De ferry was onderweg naar Brindisi in Italië. De 183 meter lange veerboot voer onder Italiaanse vlag.

Een openbaar aanklager heeft al gesproken met de Italiaanse kapitein, andere bemanningsleden en passagiers. Drie bemanningsleden, onder wie de kapitein, werden gisteren aangehouden, maar dezelfde dag nog vrijgelaten.