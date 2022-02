Nederland wilde toch 250 noodpassen verstrekken aan Afghaanse tolken

Ambtenaren bij Buitenlandse Zaken lijken er in augustus nog van overtuigd dat laissez-passers een optie zijn voor Afghanen. "In geval documenten niet in orde zijn, maar post identiteit wel kan vaststellen, dan kunnen laissez passers afgegeven", staat in stukken.

Verder wordt er op 14 augustus geschreven, één dag voor de val van Kabul: "BZ stuurt nog 250 LP's voor de tolken (...) naar Kabul." Het is onduidelijk of de passen inderdaad zijn verstuurd en zo ja, of ze wellicht nooit zijn aangekomen.