Gekiekt Joods meisje krijgt na 80 jaar haar naam terug: 'Ik zag het meteen' 

Terlingen ontdekte dat Lies, net als haar zus Hella, in de jaren 50 naar de VS was geëmigreerd. Hij wist in contact te komen met familieleden, die hem vertelden dat ze onlangs, in december, op 86-jarige leeftijd is overleden.

Haar 89-jarige zus kon wel bevestigen dat het om Lies ging. "Het was een hele verrassing", vertelt Hella Atkins-Simons in een telefoongesprek met de NOS. "Ik zag meteen dat het mijn zus was."

Extra informatie had Hella niet over het portret. "We kenden de foto niet. Ik kende die andere meisjes ook niet en weet niet of Lies ze wel kende." Haar zus heeft volgens Hella nooit geweten dat de foto vaak gebruikt wordt ter illustratie van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Aangrijpend

Hella en Lies bleken de oorlog te hebben overleefd door in De Meern onder te duiken. Een gezin deed alsof ze twee nichtjes waren, die vanwege het bombardement op Rotterdam onderdak nodig hadden. Ook hun beide ouders overleefden, dankzij connecties bij het Utrechtse verzet.

Lies vertelde in 2005 aan het Holocaustmuseum hoe voor haar de onderduik was begonnen. "Ik weet nog hoe ik met mijn pop de trap af kwam en mijn moeder me vertelde dat we gingen. Ik zei dat ik buikpijn had en niet wilde gaan, maar zij zei: 'Nee, je moet met deze mensen mee'."

"Een aangrijpend moment", zegt Terlingen. "Lies voelde: ik moet bij mijn ouders weg. Dat raakt me telkens."